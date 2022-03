Kuidas käituda mürgistusõnnetuse korral?

«Mürgistuse tunnused on erinevad, sest mürgistuste põhjustajad on erinevad. Mürgistuse kõige tuntavamaks sümptomiks võib pidada oksendamist. Mürgistus peaks kahtlustama, kui tunned söövitust või ärritust nahal, silmas, hingamisteedes, suus või kõhus. Raskused neelamisega ja suurenenud süljevoolus ning järsku muutunud hääl võivad samuti olla mürgistuse tunnuseks. Eakate puhul võib mürgistusele võib viidata see, kui inimese käitumine on järsku muutunud või ta on muutunud loiuks,» kirjeldas mürgistuse võimalikke sümptomeid Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.