Selgus, mis hakkab Alzheimeri riski tõstma juba enne keskiga

«Oleme esimest korda näidanud, et seosed kolesterooli ja glükoositaseme ning tulevase Alzheimeri tõve riski vahel ulatuvad kaugemale, kui seni arvati,» ütles Bostoni ülikooli biomeditsiinilise geneetika juht Lindsay Farrer.

Uuringus leiti, et 35–50-aastastel inimestel, kellel on kõrge triglütseriidide (veres leiduva teatud tüüpi kolesterooli) tase ja madalam «hea kolesterooli» tase, mida nimetatakse kõrge tihedusega lipoproteiinideks, diagnoositakse hilisemas elus tõenäolisemalt Alzheimeri tõbi.

Ta ütles, et seost vanemate vanuserühmade puhul ei täheldatud. Võib-olla seetõttu, et vanemaid täiskasvanuid ravitakse kolesterooli suhtes agressiivsemalt.

«See võib kajastada seda, et kõrge triglütseriidide tase varases täiskasvanueas võib vallandada ainevahetuses sündmuste kaskaadi, mis aja jooksul käivitab protsessid, mis viivad otseselt Alzheimeri tõveni,» ütles Farrer.

Suure tihedusega lipoproteiini nimetatakse «heaks kolesterooliks», kuna see kogub kokku vereringes hõljuvad ebasoodsad ühendid ja viib need maksa ehk organismi prügikasti, kust need kehast niiöelda välja loputatakse. Clevelandi kliiniku andmetel peaks HDLi tase meestel olema vähemalt 40 milligrammi detsiliitri kohta ja naistel 50 milligrammi detsiliitri kohta.