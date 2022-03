Milliste heade sõnade jagamisega päeva kirgastada?

Peaasi.ee kutsub 25. märtsil ellu hea sõna päeva. Vaimse tervise vitamiinikuuri meeldivate emotsioonide nädalal on üle tuhande inimese välja toonud oma lemmiksõnu Peaasi.ee veebis. Need on sõnad, mida me kuulda soovime ning mida ka teistele sagedamini öelda võib.