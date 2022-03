Teadlased avastasid, miks ei ole õnnestunud HIVi täielikult välja ravida

Täpsemalt, HIV peidab end spetsiaalsetes rakkudes, mida nimetatakse tsütotoksilisteks CD4+ T-rakkudeks ja mis on immuunsüsteemi parimad võitlejad, leiti Yale'i meditsiinikooli teadlaste ajakirjas Immunity ilmunud uuringus . Need HIV-nakkusega immuunrakud suudavad end kaitsta teiste immuunsüsteemi rakkude rünnaku eest ja hoiduda surma saamisest.

Kuna CD4+ T-rakud aitavad ka vähirakke tappa ja infektsioone kontrolli all hoida, on viirust kandvate rakkude tuvastamine ülioluline samm AIDSi põhjustava viiruse likvideerimisel, väidavad teadlased.

«Need rakud on nagu politseijaoskonnad, mis kaitsevad meie keha vähi ja nakkuste eest,» ütles uuringu vanemautor, meditsiiniprofessor Ya-Chi Ho ülikooli pressiteates. «Probleem on selles, kuidas me saame HIVi tappa, kahjustamata neid võtmetähtsusega immuunsüsteemi võitlejaid? Eesmärk ei ole politseijaoskondade eemaldamine, vaid välja selgitada, miks on üha rohkem politseijaoskondi, kus HIV võib peituda.»

Teadlased olid varem tõdenud, et HIV-nakkusega isikutel on kõrgem põletikutase – haigusseisund, mida nimetatakse krooniliseks antigeeni stimulatsiooniks, mis suurendab potentsiaalselt HIVi varjavate T-rakkude arvu.

Ho ütles, et lõpliku ravi leidmine, mis tapab HIV-nakkusega rakud ilma nakatumata rakke kahjustamata, on endiselt suur suur väljakutse. Vaja on täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kuidas võimaldada kehal nakatunud rakke tappa või eemaldada need traditsiooniliste ravimeetodite abil.