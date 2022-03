Lastehaigla toetusfond saadab Kiievi lastehaiglale üle 230 000 euro väärtuses meditsiiniseadmeid

«Eesti inimeste valmisolek ja tahe Ukrainat toetada on väga suur ning tunnustustvääriv,» ütles Tallinna lastehaigla toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi. «Loodame väga, et suudame koguda vajaminevast summast ka teise poole, et Kiievi lastehaigla Ohmatdyt saaks Eesti inimeste abiga kõik hetkel hädavajalikud seadmed. Samal ajal vajab haigla tuge igapäevaseks toimetulekuks – toitu ja ravimeid – mis sõjaolukorras on raskendatud. Kellel on võimalust ja tahet toetusfondi kaudu Ukraina lapsi toetada, olete palutud. Kõigile neile tublidele Eesti inimestele, kes on juba annetuse teinud, ütlen fondi nimel: suur tänu.»