Ukraina Ülemraada ehk parlamendi saadik Dmitro Gurin ütleb väga otsekoheselt, et Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (International Committee of the Red Cross e ICRC) tegutseb Ukraina territooriumil kui okupantide kollaborant. Nad kulutavat kogutud raha iseenda peale ning et nende abi humanitaarkoridoride avamisel on nullilähedane. Gurin ütleb, et Punase Risti asutaja Henry Dunan oleks häbist maa alla vajunud, kui kuulnuks plaanist avada ukrainlaste küüditamise tugikeskus Venemaal, Doni-äärses Rostovis. Gurin kutsub üles keelustama selle organisatsiooni töötamine Ukrainas vähemalt sõja lõpuni. Ka soovitab ta ICRC presidendil Peter Maureril tagasi astuda.