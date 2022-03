Haigekassa laiendab tubakast loobumise nõustamise võrgustikku

Alates tubakast loobumise nõustamise korralduse üle tulemisest Tervise arengu instituudist haigekassasse 2019. aastal, on laienenud tubakast loobumise nõustamist pakkuvate asutuste hulk, lisandunud on mitu uut partnerit, valminud on ravi- ja patsiendijuhend ning paranenud on nõustamise andmete kogumise viis.