Terviseteenuste hea kättesaadavus aitab keskenduda haiguste ennetamisele

Confido õendusjuhi Silja Tina sõnul on viimasel aastal terviseteenuste tarbimise puhul kasvanud ennetava loomuga teenuste maht ning tarbijad soovivad saada terviseteenuseid iga päev, mitte vaid tööpäevastel aegadel.

«Kui kiirkliiniku alguses külastas meid keskmiselt kuni 1000 inimest kuus, siis sel aastal oleme aidanud Rocca al Mare keskuse kiirkliinikus juba rohkem kui 7000 inimest, mis näitab selgelt, et vajadus terviseteenuste järgi on kasvutrendis,» lisas Tina.

Rocca al Mare keskuse juhi Kristjan Maaroosi sõnul on trend, et kaubanduskeskustest saavad kogukonnakeskused ehk nendesse koonduvad äri-, kaubanduse- ja elukeskkonnaks vajaliku infrastruktuuri lahendused. Eelmise aasta aprillis avatud Rocca al Mare keskuse Confido kiirkliinik oli näiteks esimene samm, et Cityconi keskustes oleksid terviseteenused kättesaadavad ning tulevikus võib oodata terviseteenuste valikuringi laienemist.

«Näeme, et patsiendid hindavad võimalust külastada meedikut mugavalt igapäevaste tegemiste kõrvalt. Kaubanduskeskustes oleme inimeste juures ning töö-kodu trajektooril on väga mugav ja hea võimalus abi saada, seda sõltumata nädalapäevast,» selgitas Confido õendusjuht Silja Tina. Ta lisas, et nii on inimestel rohkem võimalusi oma tervisele tähelepanu pöörata ilma, et peaks külastusi pikemalt ette planeerima.

Terviseteenuste kättesaadavus mängib olulist rolli haiguste ennetamisel

Kristjan Maaroosi sõnul on suurenenud erameditsiini pakkujate kasv muutnud terviseteenused rohkem kättesaadavaks.

«Kuna Rocca al Mare keskuses on mugav inimestel käia tööde ja toimetuste kõrvalt näiteks vaktsineerimas või tervisekontrollis, milleks tuli muidu eraldi aeg võtta. Kiirkliiniku märkimisväärne külastajate kasv sellel aastal näitab, et teenused on vajalikud ka pärast suuremat Covid-19 vaktsineerimise lainet,» lausus Maaroos.

Confido õendusjuhi sõnul on tegelikkuses perearstide võrgustik väga tugev. «Confido Kiirkliinikud on pigem toetava ja täiendava rolliga aegadel, kui perearstikeskused on suletud või ülekoormatud: näiteks riiklikel pühadel, nädalavahetustel, tööpäeva õhtutel – et tagada patsientidele terviseabi igal ajal või kui inimene soovib mugavalt kodu lähedalt arstiabi saada,» selgitas Tina.

Eestlased on muutunud terviseteadlikumaks

Õendusjuht Silja Tina toob trendina välja, et inimesed on muutunud terviseteadlikumaks: «Me näeme seda pöördumiste arvu kasvust ennekõike ennetava loomuga vastuvõttudele nagu tervisekontrollid, mootorsõidukijuhi tervisekontrollid, vaktsineerimised, sünnimärkide uuringud koos nõustamisega jne. Siinkohal on rõõm, et üha enam tegeletakse tagajärgede asemel ka ennetavate tegevustega muutes seeläbi elustiili tervislikumaks ja kasvatades tervelt elatud aastate arvu.»

Ka Kristjan Maaroosi sõnul peavad kaubanduskeskused järgi tulema inimeste muutunud vajadustega ja sooviga oma tervise eest hoolt kanda.