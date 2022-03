Analüüsis ilmnes, kellel tekib suurema tõenäosusega pikk Covid

Haigekassa andmebaasi mõistes tähistab pikka Covidit see, et isikule on esitatud mistahes Covidiga seotud raviarve kolme kuu möödudes positiivsest testi tulemusest ja tal esineb Covidiga seonduvaid raviarveid jätkuvalt kahe kuu jooksul, vahendab Med24.

Näha on haigete hulga tõusu üle 30-aastaste naiste hulgas. Meeste puhul on vanuseline jaotuvus ühtlasem, suurenedes pigem 60. eluaastast. Analüüsi andmetel võib väita, et pika Covidi haige on vaktsineerimata patsient – vaid 1,5 protsenti haigestunutest olid enne esmast Covidisse haigestumist vaktsineeritud.