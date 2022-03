Tartu Ülikoolis uuriti edukalt uusi ravimite 3D-printimistehnoloogiaid

3D-printimine sai alguse 1980. aastatel ning on viimastel aastatel jõudnud ka meditsiinivaldkonda. Kirjanduses leidub põhjalikke ülevaateid selle kasutamisest näiteks kardioloogias, hambaravis, plastilises kirurgias ja bioprintimisel. Ravimitööstuses nähakse 3D-printimises võimalikku abimeest personaliseeritud ravimite tootmisel. 2015. aastal sai USA toidu- ja ravimiameti poolt heakskiidu esimene 3D-prinditud ravim, mis järgneval kevadel ka USAs turule jõudis. Seni teada olevalt on see ka ainus omataoline.

«Euroopas ja maailmas laiemalt on 3D-prinditud ravimeid aga samuti väga laialdaselt uuritud, nii et tulevik tundub helge. Minu isiklik hinnang on see, et tõenäoliselt jõuavad nad enne (haigla)apteekidesse väikses mahus spetsiifilistele patsientidele kui suures mahus ravimtööstusesse. Samas esimene prinditud tablett on juba tööstuslikus tootmises. Seega eks aeg näitab!» lisas Viidik.