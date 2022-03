Miks koroona Aafrikas probleem pole, aga meil on?

Kas on põhjuseks lihtsalt see, et statistikaga on lood halvasti? Sest kustkohast peaks see statistika tulema, kui mõnel pool on üks meedik 10 000 inimese kohta. Enamgi veel - ka testimine on suuremas osas Aafrikast võõras asi - seda lihtsalt ei tehta. Absoluutne enamus inimesi sureb Aafrikas kodus ja väljaspool haiglaid - ning surmapõhjuste kirjapanemisega nagu ka surma kui fakti tõendamisegagi on lood tihti halvasti. Seega on Lõuna-Aafrika Vabariigi andmeid vaadates, kus lood haiglaravi ja statistikaga veidi paremad, võimalik öelda, et koroonasurma on ka Aafrikas palju. Me lihtsalt ei tea, kuipalju täpselt. Lisandunud surmade arvuks pakutakse kuni 2,9 miljonit.