Just see aine võib olla sobiv võimalus ATH sümptomite raviks

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on psüühikahäire, mille diagnoosimine on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Praegused uuringud näitavad, et ATH mõjutab 2-5 protsenti Hispaania lastest ning kuni nelja protsenti täiskasvanutest, kirjutab MedicalXpress.