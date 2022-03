Teadlased leiutasid uue mooduse vähi ravimiseks

«Selle tehnoloogia eesmärk on ära kasutada konstrueeritud probiootikumide võimet kasvajatesse tungida, kasutades samal ajal ultraheli nende aktiveerimiseks, et vabastada kasvaja sees tugevad ravimid,» ütleb Howard Hughesi meditsiiniinstituudi uurija ja keemiatehnoloogia professor Mikhail Shapiro Medical Xpressis.

Uuringu lähtepunktiks oli E. coli tüvi nimega Nissle 1917, mis on heaks kiidetud meditsiiniliseks kasutamiseks. Pärast vereringesse süstimist levivad bakterid kogu kehas. Seejärel hävitab need patsiendi immuunsüsteem – välja arvatud bakterid, mis on koloniseerinud vähkkasvajad, mille keskkond tõrjub immuunrünnakut.

Bakterid sisaldavad vähiravis kasutamiseks kahte uut geenikomplekti. Üks geenide komplekt on mõeldud nanokehade tootmiseks – need on terapeutilised valgud, mis lülitavad välja signaalid, mida kasvaja kasutab immuunsüsteemi kasvaja vastase reaktsiooni ärahoidmiseks. Nende nanokehade olemasolu võimaldab immuunsüsteemil kasvajat rünnata. Teine geenide komplekt toimib nagu termolüliti nanokehade geenide sisselülitamiseks, kui bakterid saavutavad teatud temperatuuri.