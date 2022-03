Koeproovide võtmine vähikahtluse korral võib jääda minevikku

Paljude meditsiiniliste protseduuride, eriti vähikahtluse- või operatsiooni puhul on tavaline, et arstid võtavad biopsia, lõigates välja väikesed koetükid, et neid mikroskoobi all lähemalt vaadata, vahendab Medical Xpress. «Biopsiaproovide töötlemisviis ei ole 100 aasta jooksul muutunud, need lõigatakse välja, fikseeritakse, kinnistatakse, viilutatakse, värvitakse, asetatakse klaasile ja patoloog vaatab neid lihtsa mikroskoobiga. See on põhjus, miks võib kuluda päevi, enne kui pärast biopsiat diagnoosi kohta uudiseid kuulete,» ütleb Elizabeth Hillman, Columbia ülikooli biomeditsiinitehnika- ja radioloogiaprofessor ning uuringu vanemautor.

Hillmani rühm unistas julgest alternatiivist, mõeldes, kas nad suudaksid jäädvustada pilte koest, kui see on veel kehas. «Selline tehnoloogia võiks anda arstile reaalajas tagasisidet selle kohta, millist tüüpi kudesid nad vaatavad ilma pika ootamiseta,» selgitab ta. «See kiire vastus võimaldaks neil teha teadlikke otsuseid selle kohta, kuidas kasvajat kõige paremini välja lõigata ja tagada, et see saaks täielikult eemaldatud.»

Lähenemise teine ​​suur eelis on, et koe lõikamine on arstide jaoks raske otsus, eriti selliste kudede puhul nagu aju, seljaaju, närvid, silm ja näopiirkonnad. See tähendab, et arstid võivad olulised haiguspiirkonnad vahele jätta. «Kuna saame kujutada eluskudet, ilma seda välja lõikamata, loodame, et MediSCAPE jätab need otsused minevikku,» ütleb Hillman.