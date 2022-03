Punane Rist - kes on kes ja mis on saanud annetusrahast

Näiteks Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ICRC, mille presidendiks on Lavroviga kummalisi kõnelusi pidanud Peter Maurer, pole liikmelisuse mõttes rahvusvaheline ja pole ka klassikaline valitsusväline organisatsioon. Tegemist on tegelikult ainult Šveitsi kodanikest moodustatud eraorganisatsiooniga, mis küll tegutseb rahvusvahelisel tasandil. Nende märgile on kirjutatud COMITE INTERNATIONAL GENEVE. Et mitte pikalt ajalugu ümberjutustama hakata, piirduks praegu infoga, et organisatsioon on loodud 1863 - algselt eesmärgiga aidata lahinguväljal haavatuid ja kaitsta nende abistajaid. Esimese maailmasõja ajal lisandus ka sõjavangide kaitse.