Lõuna-Eestis algab vaimset tervist toetav improvisatsioonituur

Vaimset tervist toetava improkomöödia näol on tegemist maailmas levinud lähenemisega, mille Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistid koos improkomöödia praktiseerijatega Eesti oludele vastavaks on kohandanud. Korraldajate eesmärk on ennetava ning vaimset tervist toetava kogukondliku tegevuse kaudu aidata kaasa vaimse tervise probleemide süvenemise vähendamisele.