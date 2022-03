Ivermektiin koroona korral haiglast ei päästa, aga ise võib sinna saata

Uuring annab kinnitust sellele, mida tervishoiutöötajad on pandeemia vältel öelnud: lehmade ja hobuste kõhuusside tõrjumise vahendit ei tohiks Covidi raviks kasutada.

Suures uuringus vaatlesid Brasiilia teadlased enam kui 1300 patsienti, kellest pooled said ivermektiini ja teine ​​pool platseebot.

Pandeemia ajal on juba varem tehtud mõned kliinilised uuringud, mis näitasid, et ivermektiin ei ole Covid-19 vastu tõhus, vahendab NPR.

USA ravimiamet on tungivalt kutsunud üles mitte kasutama ivermektiini loomadele mõeldud versiooni võitluses Covid-19-ga, hoiatades, et see võib põhjustada iiveldust, oksendamist, kõhuvalu, neuroloogilisi häireid ja potentsiaalselt raskekujulist hepatiiti, mis nõuavad haiglaravi.