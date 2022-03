Ukraina sõjapõgenike tervisega seoses on paar murekohta

Terviseameti meedianõuniku Merilin Verniku sõnul on nakkushaiguste esinemissageduse kasv praegust olukorda arvestades ootuspärane.

«Viimase kuu jooksul on suurenenud näiteks soolenakkuste esinemine. Tegemist on olnud üksikute juhtudega sõjapõgenike seas ja kõik tuvastatud puhangud on piiritletud ning kohalike elanike seas üldist haigestumise kasvu hetkel ei täheldata.»

Vernik lisas, et murekoht on Ukrainast saabunud inimeste vähene pöördumine arsti juurde ja vähene huvi tervisekontrollide vastu, mis võib suurendada nakkushaiguste leviku riski. Muret teeb ka see, et põgenikel pole raha, et osta ravimeid.

Praeguseks on sõjapõgenike peamised arstile pöördumise põhjused olnud: