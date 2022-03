Teadlased jõudsid selgusele, mis teeb koroona algfaasis viirusele säru

Koroona vastu on haiguse alguses tõhus põdenute antikehi sisaldav vereplasma.

Ajakiri New England Journal of Medicine avaldas Johns Hopkinsi haigla ja rahvatervise kooli teadlaste juhitud uuringu lõpptulemused, mille kohaselt on Covidist paranenud patsientide plasma, mis sisaldab SARS-CoV-2 vastaseid antikehi, tõhus ja ohutu võimalus haiguse varaseks raviks.