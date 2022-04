Ukraina sõjapõgenikest õdedele plaanitakse luua õppeprogramm

Ukraina sõjapõgenike hulgas on palju meditsiinitöötajaid, kes vajavad aga Eestis ametialaselt tööle asumiseks täiendavat koolitust.

«Oleme tihedas koostöös ministeeriumite, töötukassa, terviseameti ning kõrgkoolide ja ülikooliga, et luua Ukraina tervishoiutöötajatega suhtlevatele asutustele ja põgenikele endile võimalikult selged juhised nende teekonnal Eestis tervishoiutöötajaks saamisel,» kinnitas sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna peaspetsialist Katre Trofimov.

Ta seletas, et tööandjatel on võimalik sisestada tööpakkumisi töötukassa töövahendusportaalidesse. Ukraina sõjapõgenikel on võimalik registreerida end töötukassas tööotsijaks ning sealsete teenuste (sh eesti keele õppe) kaudu leida omale töökoht, mis aitaks neil tutvuda meie tervishoiusüsteemiga.