Perearst kirjeldab sagedasi pika Covidi sümptomeid ja kuidas neid leevendada

Pikka Covidit tekib rohkem vaktsineerimata inimestel. Rospu rõhutas, et pika Covidi eest kaitseb kõige paremini vaktsineerimine.

On ka teada, et kui inimene oli vaktsineerimata, haigestub ja saab pika Covidi, siis seejärel vaktsineerides 31 protsendil sümptomid kadusid, viiel protsendil need paranesid, 29 protsendil sümptomid ei muutunud ja kolmel protsendil need halvenesid.

Pika Covidi puhul on kõige sagedasem probleem väsimus, nii et mõnel päeval on kõik hästi ja teisel ei ole. Sarnasusi on kroonilise väsimuse sündroomiga. Teine sümptom on köha.

Sage probleem on õhupuudus. Eriti, kui on olnud kopsupõletik. Kindlad hingamistehnikad aitavad enesetunnet parandada, samuti aeg. Ohtlik on see, kui õhupuudus tekib järsku ja on raske või tugev ja võib olla koos rindkere valuga – siis tuleks arsti poole pöörduda.

Veel võib tekkida düsfunktsionaalne hingamine ehk mõnikord peale Covidit inimesed justkui ei oska hingata, hingatakse teistmoodi, energiamahukalt ja ebaefektiivselt. Kaasneda võivad ärevus, köha, pindmine sage hingamine, sage ohkamine, kurguköha, tõusnud vajadus sügavalt sisse hingata. Abiks on hingamisharjutused.

«Rindkerevalu on samuti üpris sage,» jätkas Rospu. Arsti vastuvõttu vajab rindkerevalu, mis on järsku tekkinud, tugev, halveneb füüsilisel pingutusel või kiirgub lõuga, vasakule õlga, kätte või abaluu taha.

Peale Covidi põdemist esineb südameprobleeme – näiteks südamelihasepõletik, südamepaunapõletik, südame rütmihäired. Samuti on soolestikuprobleeme. Võib esineda kroonilist kõhulahtisust, kõrvetisi, puhitust, kõhuvalu, kiiresti tekkivat täiskõhutunnet ja aeglast seedimist. Võib proovida toitumise muutmist.