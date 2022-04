Vaata, milline levinud vürts võib seljatada rinnavähi

Umbes 10–15% rinnavähkidest on kolmiknegatiivsed, mis tähendab, et neil ei ole rakkude pinnal liigset hormoonide östrogeeni ega progesterooni retseptorite hulka, mida raviga vähendada ja nad ei tooda ka liigses koguses valku nimega HER2. Neid kasvajaid on väga raske ravida, kuna need ei allu hormoonipõhistele ravimeetoditele, mida kasutatakse teiste rinnavähi vormide puhul. Samuti kipuvad need kasvajad olema agressiivsemad; ilmneda enne, kui tavapärased rinnavähikontrollid algavad ja surmaoht on nende puhul seetõttu kõrgem.