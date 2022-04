Leedus kadus maskikohustus siseruumides

Ministeerium märgib, et isolatsiooniperioodi lühenemine on tingitud valdava koroonaviiruse variandi omadusest, selle peiteaeg on lühem.

«Kuigi maskide kandmine ei ole kohustuslik, on see siiski soovitatav siseruumides, kus ei ole võimalik ohutut distantsi hoida, kus on halb ventilatsioon või kus on palju rahvast,» seisis ministeeriumi avalduses.