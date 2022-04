Näiteks võib K-vitamiin vähendada verevedeldaja võimet vältida vere hüübimist. Antioksüdandid, nagu C- ja E-vitamiin, võivad vähendada vähktõve kemoteraapia toimet. Mõni toidulisand võib kiiritusravi ajal suurendada naha tundlikkust ja põhjustada tõsiseid reaktsioone. Kaltsiumi sisaldavad toidulisandid võivad halvendada ravimite imendumist, mistõttu soovitatakse neid võtta kolme-neljatunnise vaheajaga.

Konsulteerige ka arstiga, kui teil on kavas tarbida suuri doose toidulisandeid, mida üldiselt tuleks vältida, kuna see võib kahjustada tervist. Küllalt sagedane on raua toksilisus. Isegi väike kogus rauda, mis ületab toitumissoovitustes näidatud koguse, võib põhjustada kõhulahtisust, ülisuurte doosidega võib kaasneda isegi kooma.