Läbimurre südamehaiguste ennetamises ja ravis - geenivaigistusravi

On inimesi, kelle “halva kolesterooli” ehk LDL tase on normis või selle lähedal, aga süda ja veresooned on lupjumisest kahjustatud juba suhteliselt noores eas. Samasugune pilt võib avaneda ka sugulastel. Tagajärgedeks on insult, infarkt, trombid, põletikud - ka juba suhteliselt noores eas. Võimalik, et üks tagajärgedest on teist tüüpi diabeet. Teadmine, et selle taga võib olla lipoproteiin (a) ehk lühendatult Lp(a) liig kõrge tase, on uus. Lp(a) toodetakse maksas, kus LDL-sarnase osakese külge on kinnitatud lisavalk, mida nimetatakse apolipoproteiiniks(a). Lipoproteiini (a) tase on geenide poolt määratud ja seda ei saa praeguste teadmiste põhjal näiteks eluviiside, trenni või dieedi kohendamisega muuta, kui ta juba kõrge on. Statiinid sellele ainele ei mõju, mõnede uuemate ravimitega on taset suudetud alandada 30 % ringis, aga see pole enamasti ligilähedaseltki piisav.