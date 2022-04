Miks on südame-versoonkonna haigused ikka veel peamine surma põhjus Eestis?

Miks see jätkuvalt nii on? Osaliselt inimeste madala haigusteadlikkuse pärast. Teisalt on see moodsa eluviisi risk, mis tähendab, et mitmed tänapäeva mugavused on tihedalt seotud südame-veresoonkonna haiguste riskiteguritega. Teiste riikide näitel on välja arvutatud, et kui tõenäosus surra vähki on 22 protsenti, siis tõenäosus surra südamehaigustesse on pea kaks korda suurem ehk 47 protsenti.

Südame-versoonkonna haigustel on mitmeid riskifaktoreid nagu kõrge kolesteroolitase, kõrgenenud vererõhk, ebatervislik toitumine, vähene liikumine ja diabeet.

«SVH on efektiivselt ennetatavad tervisliku elustiiliga ning vajadusel ennetava raviga,» kinnitas prof Margus Viigimaa. «Oluline on, et inimesed teaksid ja jälgiksid eelkõige oma LDL näitajat ehk «halva» kolesterooli taset, seda saab teha vereprooviga,» lisas ta. Tervisel on otsene seos eluviisiga ehk sellega, kuidas me toitume, liigume ja magame.

Kolesterool on rakutegevuse jaoks oluline aine, mille tase on paljudel inimestel normist kõrgem. Kõrge LDL-kolesterooli tase põhjustab arterite lupjumist ehk ateroskleroosi. Kõrge «halva» kolesterooli tase ei too kaasa ühtegi sümptomit, vaid kahjustab organismi vaikselt. Sekkumata võib võib see kaasa tuua müokardi infarkti või ajuinsuldi, mis omakorda võib põhjustada invaliidistumist. Seetõttu on kolesterool aine, mis nõuab pidevat jälgimist.