Meedikud põgenikest: mõnele piisab pudelist veest, teine tuleb tilguti alla panna

«Lapsedki on vaatamata pikale teekonnale vapralt vastu pidanud. Osadel siiski on tervisekaebusi, kuna selja taha on jäänud pikk teekond, mille vältel pole piisavalt vedelikku tarbitud. Mõnele piisab pudelist veest, teine tuleb tilguti alla panna. Paraku on ka üksikuid, kes on tulnud otsejoones haiglasse viia,» kirjutab Lõuna prefektuur sotsiaalmeedias.