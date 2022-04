Covid-19 põdemine toob sageli kaasa üllatava haiguse

Mis on reaktiivne artriit?

Reaktiivne artriit on ühe või mitme liigese põletikuline haigus, mis tekib immunoloogilise reaktsioonina vastuseks infektsioonile.

Reaktiivse artriidi puhul võib liigesepõletikuga kaasneda silma sidekestapõletik (konjunktiviit), kuseteedepõletik, suu limaskestapõletik või nahapõletik. Need sümptomid esinevad kas koos või ükshaaval, kuid võivad ka hoopis puududa. Muude elundite haigestumine on samuti võimalik, aga mitte sage. Reaktiivse artriidi sümptomid püsivad enamasti 3–12 kuud, kuid mõnel protsendil inimestest muutub haigus pikaajaliseks. Tavaliselt on siis tegemist Reiteri sündroomiga.

Allikas: Kliinik.ee