Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskus sai uue juhi

Dr Mand on töötanud Ida-Tallinna keskhaiglas 2007. aastast ning viimati anestesioloogina anestesioloogia ja intensiivravi keskuses.

Uue juhi sõnul on olulisteks eesmärkideks erakorralise meditsiini keskuse töötajate igakülgne arendamine ja ettevalmistuste tegemine, et olla valmis üleminekuks uude renoveeritavasse keskusesse juba sel aastal.

«Fookuses on meeskonnatöö ning koostöö teiste üksuste kolleegidega meie haiglas,» selgitas dr Mand. Uue ametikoha kõrvalt jätkab dr Mand tööd anestesioloogia valdkonnas.

Dr Kristiina Mäemets on EMKi üldarstina töötanud viimased kaks aastat ning hakkab juhtivarstina koordineerima EMKi täiendõpet. «Meie eesmärk on toetada uusi noori arste, tudengeid ja residente supervisioonide, kaasaaegse praktilise juhendamisega, et aidata neil areneda oma valdkonna professionaalideks,» ütles dr Mäemets.