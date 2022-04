Uuring: enamus inimestest pole rahul kaupluste taimse toidu valikuga

Ühtlasi tunnevad Eesti inimesed puudust taimsetest alternatiividest ka väljas söömas käies. Uuringu järgi on aga kaubanduses ja toidukohtades pakutava taimse toidu valikuga enim rahul soomlased, teatas Orkla Eesti.

Kuigi taimse toidu vastu tunneb huvi üle poole Eesti inimestest, siis igapäevases toitumises väldib liha vaid viiendik. 35 protsendi vastanute hinnangul pole taimne toit piisavalt vahelduslik ja 28 protsenti leiab, et taimne toit ei maitse hästi. Lihale sobiva asenduse leidmiseks on Eesti inimesed proovinud enim taimseid vorste ja viinereid, burgeripihve, jooke ja valmistoite.

Liha söömine on aasta-aastalt vähenenud igas uuringus osalenud riigis ja seda trendi veab selgelt noorem generatsioon. Kui Taanis ja Rootsis on planeedi hüvanguks oma igapäevast liha tarbimist piiranud pea kolmandik mõlema riigi elanikkonnast, siis Eestis ja Lätis vaid kümnendik.

«Samas on inimeste valmisolek liha söömist piirata suurem kui see tegudes väljendub. Uuringu kohaselt on liha tarbimist valmis vähendama 20 protsenti eestimaalastest. Ehk teisisõnu oleks sobivatel tingimustel – näiteks mitmekülgsem taimse toidu valik poodides – liha söömist piiravaid inimesi Eestis tänasest kaks korda enam,» märkis Orkla Eesti jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg.