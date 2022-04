Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatused tagavad õigusselguse

«Eelnõu eesmärk on teha minimaalsed vajalikud õiguslikud muudatused, et epideemiaga seotud otsused oleksid ettenähtavamad ja läbipaistvamad ning Riigikogu roll kriisi lahendamisel senisest suurem. Kuigi praeguseks on enamik Covid-19 haiguse leviku pidurdamiseks seatud piiranguid ja nõudeid kaotatud, on eelnõuga kavandatud muudatused vajalikud, et tulevikus efektiivselt ohtlike nakkushaiguste levikut tõkestada,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.