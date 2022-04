Millised sümptomid viitavad depressioonile?

Kerge ja mõõduka depressiooniga inimesed võivad käia koolis või tööl, kuid väljaspool kohustusi väldivad nad enamasti sõpradega kohtumist. Psühhiaater Jason Stampler sõnab, et tihtipeale tuuakse vabanduseks, et «Töö- või koolipäev on olnud väga stressirohke». Isoleeritus ja sõpradega kohtumise vältimine süvendab depressiooni tugeval määral.

Väsimus ja muutunud unerütm on samuti üks sümptomitest, mis viitavad depressioonile. Pidev väsimus ja katkendlik unerütm on kõige sagedasemad tunnused. «Hea uni on hea vaimse tervise võti,» ütleb Browni ülikooli professor Carol Landau. Pideva väsimuse taga peituvad meditsiinilised põhjused.

Eksperdid on välja selgitanud, et depressiooni saab perekondliku tausta järgi ennustada. Mida rohkem on sugulasi, kellel on varasemalt diagnoositud meeleoluhäired või sõltuvushäireid, on suurem tõenäosus, et ka teil võib see haigus esineda.