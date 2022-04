Omikrontüvede liitumisel on tekkinud uus koroonaviirus

Hiinas ja Tais on esinenud teadaolevalt piiratud arvul XE juhtumeid.

XE on rekombinantne viirus – kahe või enama viiruse geneetilise materjali kombinatsioon, mis sisaldab algse omikrontüve BA.1 elemente ja nakkavamat BA.2 alamvarianti.

UKHSA ja Maailma terviseorganisatsiooni (WHO ) esialgsed andmed näitavad, et XE tüvi võib olla umbes 10 protsenti levivam kui omikroni alamvariant BA.2, mis on kõige nakkavam koroonaviiruse tüvi ja üks nakkavamaid haigusi inimkonna ajaloos.

UKHSA peanõustaja Susan Hopkins ütles, et vaja on rohkem andmeid, kinnitamaks, kas XE-l on «tõeline kasvueelis», kuna selle jälgimise aja jooksul on see näidanud «muutuvat kasvumäära».

Samuti ei ole piisavalt tõendeid, et teha järeldusi ülekanduvuse, tõsiduse või vaktsiini tõhususe kohta, ütles Hopkins, lisades, et UKHSA jätkab olukorra tähelepanelikku jälgimist. Puuduvad andmed ka selle kohta, kas senised ravimeetodid on XE vähem tõhusad.

Hopkinsi sõnul ei ole segunenud viirused ebatavalised, eriti kui ringluses on mitu varianti. Ta märkis, et pandeemia ajal on tuvastatud mitmeid liitunud koroonatüvesid ja enamik neist sureb suhteliselt kiiresti välja.

UKHSA teatas, et jälgib ka kahte teist Covidi rekombineerunud viirust: XD ja XF. Mõlemad variandid on delta ja omikroni BA.1 geneetiline segu. Alates veebruari keskpaigast on Ühendkuningriigis tuvastatud ainult 38 XF-i juhtu ja mitte ühtegi XF-i juhtu. UKHSA teatas, et ülemaailmsetesse andmebaasidesse on teatatud vaid 49 XD juhtumist. Enamik neist leiti Prantsusmaal.