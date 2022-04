Erakordse koostöö raames saadetakse Ukrainasse 9000 hädavajalikku militaaržgutti

«Žgutte hakkasime otsime kohe, kui saime esimese abipalve Ukrainast, aga kvaliteetseid žgutte ei olnud kuskilt saada,» ütles Slava Ukraini MTÜ tegevjuht Johanna-Maria Lehtme. «Saime kinnitust, et žgutid on üks olulisim esmaabitarvik rindel, millest on hetkel tohutu puudus ja väga suure ühispingutusena on žgutid nüüd abivajajatele teel,» lisas Lehtme.

«Näeme peaaegu igapäevaselt pilte või videoid sõjaõudustest, kuid raskem on hoomata reaalsust, kus suure hulga kannatanutega sõjategevuses kulub ka ohtralt meditsiinivahendeid, sealhulgas žgutte,» sõnas Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhatuse liige Mait Palts. Ta lisas, et kuigi paljud teavad, mis žgutt on, või mis sellega tehakse, ei teata tavaliselt seda, et žgutt on kriitilise tähtsusega abivahend, mis võib aidata päästa raskesti vigasaanu elu, kuid selle kasutamine tähendab enamasti siiski jäseme amputatsiooni. «Paraku on see tänane karm tegelikkus ja mitte film. Suur tänu kõigile, kes on seni panustanud ning jätkavad panustamist, et saaksime ukrainlasi aidata võitluses meie kõigi ühtsete väärtuste ja vabaduse nimel,» lisas Palts.