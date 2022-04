Minister Kiik: meeste tervis vajab enam tähelepanu

«Eesti inimeste tervis sõltub väga suurel määral soost, haridusest, sissetulekust ning elukohast. Eestis tervikuna paremate tervisenäitajateni jõudmiseks on vaja vähendada tervise ebavõrdsust, aidates järele neid, kelle tervis on kehvemas olukorras,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

«Mehed on riskialtimad, tarbivad rohkem alkoholi ja tubakatooteid, aga ka meeste ülekaalulisus ja eriti rasvumine on viimase paarikümne aasta jooksul kahekordistunud. See kõik omakorda soodustab südame- ja veresoonkonna haiguste ning pahaloomuliste kasvajate laiemat levikut. Kuigi ka mehed tegelevad üha rohkem tervisespordiga ning aastakümnete võrdluses ka toituvad tervislikumalt, vajab meeste tervis ja seda mõjutav elustiil praegusest enam tähelepanu.»