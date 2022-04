WHO nõuab humanitaarabi juurdepääsu Mariupolile

WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge kurtis Lvivis pressikonverentsil, et ehkki terviseabi on jõudnud mitmesse sõjas kannatanud piirkonda, on mõned jäänud suletuks.

«On tõsi, et mõnes kohas on väga raske. Ma usun, et me kõik oleme ühel meelel, et kindlasti on prioriteet Mariupol,» ütles Kluge.

Ukraina kaguosas annekteeritud Krimmi ja separatistlike Ida-Ukraina alade vahel asuv Mariupol on olnud 24. veebruaril alanud sõja jooksul üks Vene vägede ägedamate rünnakute sihtmärke.

Linn on puruks pommitatud ja selle elanike arv on kahanenud 400 000-lt 120 000-le.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi süüdistas kolmapäeval Venemaad humanitaarabi juurdepääsu takistamises Mariupolile, et varjata tõendeid tuhandete inimeste tapmise kohta.

Kluge ütles, et WHO on toimetanud üle 185 tonni meditsiinivarustust Ukraina rängalt kannatanud aladele ning abi on jõudnud poole miljoni inimeseni.

ÜRO terviseagentuur ütles ka, et kinnitatud andmetel on tehtud 91 rünnakut eri terviseteenustele, seal hulgas varudele, kiirabiautodele ja mitmele haiglale.

«See on selgelt rahvusvahelise humanitaarseaduse rikkumine,» ütles Kluge, rõhutades, et WHO-l ei ole voli omistada rünnakuid ühele või teisele poolele, nemad saavad üksnes kinnitada nende toimumist.