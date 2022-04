Eesti inimestel on keerulised ajad, aga kasvanud teadlikkus vaimse tervise hoidmisest

Küsitluse tulemustest ilmneb, et märkimisväärsel osal inimestest on vaimselt keerulised ajad. Silma torkab tendents, et mida vanem inimene, seda vähem on tal vaimse tervise raskuste tunnuseid. Näiteks depressiooni tunnuste osas oli raskusi märkinud 27 protsenti vanuserühmas 50-59 ja 48 protsenti vanuserühmas 20-29 vastanutest. Eelmisel aastal samal perioodil läbiviidud küsitlusega võrreldes on raskuste tunnuste osakaal vaid mõne protsendipunkti võrra kõrgemal tasemel. Näiteks 2021. aasta küsitluses oli ärevuse tunnuseid 33 protsendil vastanutest, sel aastal 37 protsendil.