Majutuskeskustes on valmis Ukraina sõjapõgenikele tuge pakkuma 70 hingehoidjat

«Esmased kogemused hingehoiutöös Ukraina sõjapõgenikega näitavad, et vajadus hingehoiutoe järgi on suur. Hingehoidjad täidavad loomuldasa ka ettetulevaid ootamatuid ülesandeid: vahendavad ametlikest kanalitest vajalikku infot, märkavad hingeliste vajaduste kõrval ka materiaalseid probleeme, suunavad abiküsimised edasi, aga on ka lihtsalt on olemas toeks peredele, emadele ja lastele ning on pidanud palvuseid, kui inimesed on selleks soovi avaldanud. Samuti on nad olnud sidepidajaks kohaliku Ukraina kogukonna ja saabuvate põgenike vahel,» ütles sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplan Katri Aaslav-Tepandi.