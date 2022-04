Naharakke saab 30 aastat nooremaks teha

Osaliselt noorenenud rakkudel ilmnes nahahaava simuleerivates katsetes jooni, mis on iseloomulikud pigem noore inimese rakkudele.

Need teadmised avaldavad mõju regeneratiivse meditsiini arengule, eriti kui sama õnnestub teha ka teiste rakutüüpidega. See oleks revolutsioon teadusharus.

Oluline on, et epigeneetika uurimisprogrammi teadlaste töö on suutnud osaliselt taastada just vanemate rakkude funktsiooni ja noorendada bioloogilise vanuse molekulaarseid näitajaid.