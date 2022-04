Regionaalhaigla Grand Man tiitli pälvis staažikas kardioloog

«On siiralt hea meel, et oleme leidnud meie haiglas arsti, kes väärib Regionaalhaigla elutööpreemiat ning kes on aastate jooksul järginud haigla väärtuseid,» ütles oma kõnes Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

Aleksander Leht on Regionaalhaigla töösse ja arengusse panustanud enam kui 20 aastat, juhtides nii II sisehaiguste kui hiljem III kardioloogia osakonda. Kolleegid on teda kirjeldanud kui äärmiselt toredat, empaatilist, ausat, aga õiglast, alati abivalmit ja hea huumorimeelega kolleegi. Samuti on Leht kõrgelt hinnatud patsientide poolt, kelle tagasisidest on kuulda vaid positiivseid sõnu.