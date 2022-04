Ukraina lastele psühholoogilist tuge pakkuv Eesti ettevõtte rakendus kaasati rahvusvaheliselt

Eesti idufirma Triumf Health, mis pakub erivanuses lastele eakohast psühholoogilist ja tervisekäitumise tuge, valiti maailmas hinnatud terviseteenuste osutajatega algatusse Health Tech Without Borders.

Health Tech Without Borders (edaspidi HTWB) ühendus on loodud eesmärgiga abistada Ukraina inimesi, kelle ravi- ning terviseteekond on kodust lahkumise või ravivõimaluste puudumise tõttu jäänud poolikuks. HTWB alla on koondunud erinevad tervisteenuste pakkujad üle maailma, kes antud platvormil abivajajaid ilma selle eest tasu küsimata konsulteerivad.

Eestist on värskelt käima lükatud platvormiga liitunud nii lastele vaimse tervise tuge pakkuv Triumf Health kui kaugvisiidi platvorm Viveo Health. «Meie tegutsemine on olnud algusest peale juhitud nii moraalsest sisetundest ehk soovist parimal võimalikul moel aidata ning väga praktilisest tegevusest, mida iseloomustab ressursi puudus. Oleme veendunud, et tehnoloogiat on võimalik rakendada inimese hüvanguks ja Eestis, kus napib eksperte, kuid digivõimalsed on kõrgelt arenenud, oleme suutnud luua tõenduspõhised lahendused, mis tõepoolest töötavad. Et seda potentsiaali näeb nii HTWB kui sellel tegutsevad partnerorganisatsioonid, oleme tegutsemiseks ainult indu juurde saanud,» sõnas Triumf Healthi tegevjuht ja psühholoogiadoktor Kadri Haljas.

Märtsi alguses tuli Triumf Health välja edasiarendusega tervisemängust Triumf Hero, mis on mõeldud toetama nii traumaatilise kogemusega lapsi kui aitama lastel erinevates igapäeva situatsioonides toime tulla. Mäng tõlgiti ka ukraina keelde ning muudeti tasuta kättesaadavaks muuhulgas Ukrainas, Poolas, Ungaris, Moldovas, Rumeenias ja Slovakkias, kuhu ukrainlased kodus toimuva sõja eest pagenud on. «Triumf Health suutis imetlusväärse kiirusega oma tõenduspõhise lahenduse nii ukraina keelde tõlkida kui kohandada moel, et selle saab koheselt ja barjäärivabalt kasutajateni viia,» selgitas Triumf Healthi kaasamist HTWB platvormile üks asutajatest, digiteraapiate ekspert Hicham Naim.

Platvormiga sooviti Haljase sõnul liituda seetõttu, et see võimaldab olenemata asukohast osutada abi inimestele, kes seda kõige enam vajavad. «Väga paljudel puhkudel on kiired ja efektiivsed sekkumised väga vajalikud, seda eriti vaimse tervise puhul,» nentis tegevjuht. Ta lisas, et HTWB aitab neil väikese ettevõttena jõuda paljude lasteni, kelleni seesuguse globaalse toeta muidu ehk ei jõuaks. «HTWB toel saame abi viia palju suurema hulga lasteni nii Ukraina siseselt kui sellega piirnevates riikides.»