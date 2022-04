USA hoiatas meelevaldsete koroonapiirangute eest Hiinas

Hiina suutis kuni märtsini hoida haigusjuhtude arvu piirkondlike lukustuste, massitestimise ja reisipiirangutega võrdlemisi madalal, kuid sestsaati on Shanghais teatatud rohkem kui 100 000 nakatumisest.

Umbes 25 miljoni elanikuga linnas kehtestati läinud nädalal ranged piirangud, mille järel on laekunud kaebusi toidunappusest ja avaldatud videoid, millel on näha pahaseid linnaelanikke ametnikega rüselemas.

Saatkond hoiatas Ameerika kodanikke Hiinasse reisimise eest, kuivõrd neid võib ees oodata «kohalike seaduste ja Covid-19 piirangute meelevaldne jõustamine». Pekingi saatkond on väljendanud muret ka Hiina valitsusele, lisati avalduses.

Shanghais registreeriti laupäeval üle 23 000 uue koroonanakkuse, mis on üle 90 protsendi kõigist Hiinas registreeritud uutest nakatumistest.

Hiina range koroonapoliitika järgi nõutakse, et kõik positiivse proovi andnud inimesed peavad jääma isolatsiooni haiglas. See on aga linna tervishoiusüsteemi ülekoormanud, ehkki enamikul nakatunutel sümptomeid pole.