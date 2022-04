Teadlased avastasid, miks Covid-19 põhjustab osal inimestest kehas tõsist põletikku

«Tahtsime mõista, mis eristab kerge ja raske Covid-19 kuluga patsiente,» ütleb Massachusettsi üldhaigla arst Michael Lieberman Medical Xpressis. «Me teame, et raske haigusega inimestel on paljud põletikulised markerid kõrgenenud ja et põletik on haiguse raskusastme aluseks, kuid me ei teadnud, mis põletiku käivitab.»