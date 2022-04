Esimesed puugid on jahedatest kevadilmadest hoolimata juba liikvel

Igal aastal registreeritakse Eestis keskmiselt 80 puukentsefaliidi juhtumit, neist esimesed juba aprillikuus. Hoolimata öökülmadest on puugid ka tänavu juba liikvel ja terviseameti hinnangul on just praegu õige aeg alustada kaitsesüstimisega.