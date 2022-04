Apteeker räägib, mida peaks teadma enne puugisüsti

«Arvukamalt on puuke karja- ja heinamaadel ning põlluäärtel ja metsaservadel, aga suuremad aiad ning metsa- ja linnapargid võivad olla puukidele väga sobilikuks elukohaks olla. Vähem on neid rabades ja soodes ning kuivades nõmmemetsades.

Samuti võib puugi saada lemmikloomalt, kes on olnud pikema taimestikuga kohas. Seega kõik, kes vähegi looduses viibivad või kel loomad looduses jalutamas käivad, on ohustatud ja soovitan end vaktsineerida,» ütleb Sokk.

Müüt: puugid on ohtlikud vaid suvel Puugihooaeg algab Eestis tavaliselt aprillis ning kestab kuni novembrini. «Talvel on puugid enamasti talveunes, kuid pehme ilm lubab puuki kohata ka jaanuaris-veebruaris. Esimesed puugid kolivad oma metsakõdus paiknevast talvituspaigast välja, kui keskmine õhutemperatuur tõuseb üle viie soojakraadi. Kevade teiseks pooleks on puukide arvukus tõusnud tippu ja puugihooaeg on käes,» selgitab Sokk.

Seepärast tuleks apteekri sõnul ka vaktsineerimisele mõelda juba talvel või varakevadel. Täielik puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine koosneb kolmest süstist: kaks esimest üheks hooajaks piisava immuunsuse andvat süsti tehakse 1–3-kuulise vahega, kolmas kuni aasta hiljem. Seejärel on kaitset vaja iga 3-5 aasta tagant kordussüstiga uuendada.

Müüt: vaktsineerimine on kallis ja mõttetu

Ühe entsefaliidivaktsiini hinnavahemik kipub olema 25-30 eurot. Samas peab arvestama, et kolmanda annuse manustamine tagab kaitse kolmeks kuni viieks aastaks. «Entsefaliidi pikaajalisteks tüsistusteks on jäsemete halvatus, mälu-, tasakaalu- ja koordinatsioonihäired ja need võivad esineda koguni 46 protsendil põdenutest. Raske haiguse eest kaitseb ainult vaktsineerimine,» sõnab apteeker.