Sõeluuringus osalemise vähese huvi tagajärg: igal aastal sureb emakakaelavähki 60 naist

Emakakaelavähi sõeluuringu teekonna kaardistusel tuli välja, et probleemiks on vähene teadlikkus. «Me räägime küll, et sõeluuringul osalemine on oluline, aga küsimus on selles, kas inimene saab lõpuni aru, miks see on oluline. Teine tegur on see, et inimesel on omad hirmud. Ta lükkab uuringul osalemist edasi kui võimalikku negatiivset otsust oma tervise kohta,» märkis Parv.