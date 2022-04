Hambaarst selgitab, millised suuhügieeni võtted tagavad terved hambad

«Kui inimesele on tekkinud viimase kolme aasta jooksul uusi ravi vajavaid kaariesekahjustusi ehk hambaauke, siis on ta kaariesehaige.» Kaariesehaigus on suukeskkonna mikroobiühiskonna tasakaaluhäire, mille on põhjustanud liiga sage maiustamine. Kaariesehaiguse ennetamise eeldus on arsti sõnul regulaarne toitumine 3-4 tunni tagant ehk suhkrukella põhimõtte jälgimine ja janu kustutamine puhta veega.