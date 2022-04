Seks, infektsioonid ja probiootikumid

Tähelepanekutest on teada, et menstruatsioon muudab kooslust pigem positiivses suunas – laktobatsillid kinnituvad östrogeeni mõjul veel kõvemini vagiina seinale. Samas on menopausi järel, kui östrogeeni hulk langeb, suurem tõenäosus urogenitaalseteks infektsioonideks piimhappebakterite hulga vähenemise taustal. Teooria, et terve mikrobioom sõltub östrogeenist ja piimhappebakteritest, saab kinnitust faktist, et hormoonasendusteraapia enamasti parandab vagiina mikrobioomi tasakaalu.

Eelmisetel aastatel tuli palju teateid Zika viirusest – sellest, mis vastsündinute pead pisikeseks teeb. See viirus saab levida lisaks sääskedele ka tavapärasemal viisli - sugulisel teel - nagu teeb seda herpesviirus või teised viiruslikud suguhaigused. On teada, et lisaks nakatunu verele, mida teatud sääsed võivad edasi kanda, võib Zika viirust leida ka mehe seemnevedelikus. Suhteliselt ootamatult on aga välja tulnud, et isegi Zika viirusesse nakatumise tõenäosust (sugulisel teel siis) saab vähendada sellega, et hoida vagiinas tervisele kasulikku mikroobide, viiruste ja seente kooslust ehk head mikrobioomi.