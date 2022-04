Paljud Eesti inimesed on allergilised kase õietolmu vastu. Kuna kase sugukonda kuuluvad veel lepp ja sarapuu, võib tekkida allergiline reaktsioon ka nende õitsemise ajal.

Allergia tähendab, et organismil on suurem tundlikkus tavaliselt ohutule ainele. SYNLABi meditsiinilabori spetsialist Kaidi Hunt selgitab, et allergilise inimese organism hakkab süütu aine, näiteks õietolmu vastu tootma IgE tüüpi antikehi, millest tulenedes reageerib keha ebatavaliselt, väljendudes erinevate ägedate haigusnähtudena.