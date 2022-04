Ingrid Tõniste: tundsin, et olin pidevalt väsinud, just mööda treppe käies

«Arst küsis, kuidas ma ennast praegu tunnen?» alustab Ingrid Tõniste vereproovile järgnenud laboriarsti konsultatsioonist. «Vastasin, et ideaalselt. Tema omakorda lisas, et tõenäoliselt pärast selliseid analüüse on mu enesetunne veel parem.» Kuid tervisenäitajad pole Tõnistel olnud korras teps mitte alati, hea enesetunde ja südamerahu nimel on pidanud naine nägema vaeva näiteks normist oluliselt madalama ferritiini tasemega.

SYNLABi laboriarst dr Meeli Glükmann tõdeb, et kahjuks ei saa suurepäraseid tulemusi Eesti naistele just iga päev teatada. Näitaja, millest iga inimene peaks teadlik olema, on kolesteroolitase, mille kõrgenenud tase veres tõstab omakorda riski haigestuda südame- ja veresoonkonna haigustesse. Tihtipeale arvatakse, et kolesterooliga on kimpus ainult või põhiliselt mehed. Üle poole Eesti meeste analüüsidest ületab tõepoolest normi. Kuid veel suurem protsent viimase kolme aasta jooksul tehtud naiste vereanalüüsidest näitab normist kõrgemat kolesteroolitaset, mis vajab elustiilimuutust või arstivastuvõttu.

Ilma füüsilise aktiivsuseta päeva õhtusse ei saada

Ka Tõniste kartis kõige enam kolesteroolinäitajat ja seda õigustatult, sest 66 protsendil naistest on probleeme normist kõrgema kolesteroolitasemega, selgus meditsiinilabori SYNLAB värskest statistikast. «Sain teada, et kolesteroolinäit on paljuski seotud inimese füüsilise vormi ja igapäevase aktiivsusega,» vahendab Tõniste.

Laboriarsti sõnul tuleb arvestada ka sellega, et kolesterooli sisaldus veres võib olla tavalisest kõrgem menopausi või raseduse ajal. Dr Glükmann rõhutab, et igas vanuses on kena välimuse ja hea enesetunde säilitamiseks väga oluline piisav liikumine ja füüsiline koormus, mis paljudel kipub aastatega ununema või teisejärguliseks muutuma.

Juba nooruses tegeles Tõniste võistlustantsuga ning sealt jäi külge tugev treeningharjumus – erinevatel eluperioodidel on ikka kogu aeg midagi katsetatud. Vähemalt kahel-kolmel korral nädalas üritab ta jõuda jõusaali, et teha üks tugev treening. «Ja oma koeraga hommikuti, see on nagu raudne reegel – kui lapsed kooli viidud, siis pärast seda ikkagi kohe üks korralik jalutuskäik värskes õhus,» lisab Tõniste ning selgitab, et kiirem kõnd aitab hommikul ennast päevaks «käima tõmmata».

Regulaarne vereanalüüs

«Kogu aeg kipub olema kiire-kiire, viimati tegin tervisetesti kaks ja pool aastat tagasi,» räägib Tõniste vereanalüüsist, mida käib regulaarselt SYNLABis tegemas. Arstil oli tänu sellele võrdluseks ka tema kahe aasta tagune analüüsitulemus. Dr Glükmanni sõnul on küpses eas järjest olulisem terviseriskide ennetus, sest vanusega kasvab erinevate kaasasündinud või elustiilist tekkinud tervisehädade avaldumine ning regulaarne kontroll saab ennetuses järjest olulisemaks.

Ka mõnda aega tagasi läbipõetud koroonaviirus pole jätnud jälge Tõniste tervisele. «On rõõmustav näha, et mina olen sajaprotsendiliselt taastunud, õnneks mitte vähimatki kõrvalekallet,» tõdeb Tõniste. Ta sõnul on parima tervise juures ka tütar Maria Heleen, kes samuti koroonaviirust põdes.

Tõniste pere naised pole mustertoitujad